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Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16" Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16" Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0)

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Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 1
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 2
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 3
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 4
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 5
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16&quot; Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735506
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х6
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16" Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0)

Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на качественной IPS-матрице идеально подойдёт для работы с документами, просмотра фильмов или творческих задач — яркие цвета и чёткие детали обеспечены. Алюминиевый корпус придаёт устройству прочность и современный внешний вид в универсальном сером цвете. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 с частотой 4 ГГц делает ноутбук быстрым во всех задачах, а оперативная память DDR5 справляется с многозадачностью без малейших задержек. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавную работу интерфейса. Ноутбук идёт без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее решение для своих целей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16" Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на качественной IPS-матрице идеально подойдёт для работы с документами, просмотра фильмов или творческих задач — яркие цвета и чёткие детали обеспечены. Алюминиевый корпус придаёт устройству прочность и современный внешний вид в универсальном сером цвете. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 с частотой 4 ГГц делает ноутбук быстрым во всех задачах, а оперативная память DDR5 справляется с многозадачностью без малейших задержек. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавную работу интерфейса. Ноутбук идёт без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее решение для своих целей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus B5605CVA-MB0310 16" Core 7 150U 16Gb/1024Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00AD0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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