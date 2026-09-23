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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18&quot; Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735505
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0)

Asus выпустил ноутбук для тех, кто ценит масштаб и производительность. Благодаря огромному 18-дюймовому экрану с частотой обновления 144 Гц вы погружаетесь в безупречно плавное изображение — мощное преимущество для игр и работы с графикой. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и современная оперативная память DDR5 легко справляются с ресурсоёмкими задачами. SSD на 512 Гб ускоряет загрузку файлов и даёт много места для хранения. Выполненный в стильном сером цвете пластиковый корпус остаётся лёгким и практичным. Клавиатура радует подсветкой — удобно работать в любое время суток. В арсенале есть и USB 2.0, и USB Type-C — оптимум для подключения устройств. Ноутбук без предустановленной ОС позволяет самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus выпустил ноутбук для тех, кто ценит масштаб и производительность. Благодаря огромному 18-дюймовому экрану с частотой обновления 144 Гц вы погружаетесь в безупречно плавное изображение — мощное преимущество для игр и работы с графикой. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и современная оперативная память DDR5 легко справляются с ресурсоёмкими задачами. SSD на 512 Гб ускоряет загрузку файлов и даёт много места для хранения. Выполненный в стильном сером цвете пластиковый корпус остаётся лёгким и практичным. Клавиатура радует подсветкой — удобно работать в любое время суток. В арсенале есть и USB 2.0, и USB Type-C — оптимум для подключения устройств. Ноутбук без предустановленной ОС позволяет самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение.
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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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