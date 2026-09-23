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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0)

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Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16&quot; OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735504
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
Модель процессора
X2 Elite Extreme
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0)

Ультралёгкий ноутбук Asus весом всего 1,2 кг создан для тех, кто всегда в движении и ценит мобильность. Оцените роскошный 16-дюймовый OLED-дисплей с потрясающим разрешением 2880x1800 — идеальный вариант для работы с графикой и просмотра фильмов. Мощный процессор Qualcomm с тактовой частотой 3,4 ГГц и графикой Qualcomm Adreno позаботится о безупречной скорости — даже при многозадачности и самых ресурсоёмких задачах. 48 Гб LPDDR5x оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют запускать программы мгновенно и хранить гигантские объёмы данных без компромиссов. Встроенный кард-ридер упростит перенос фото и видео, а поддержка Bluetooth v5.4 обеспечит быструю беспроводную связь с гаджетами. Элегантный бежевый цвет добавляет индивидуальности в деловой и творческий стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
Развернуть
Модель процессора
X2 Elite Extreme
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ультралёгкий ноутбук Asus весом всего 1,2 кг создан для тех, кто всегда в движении и ценит мобильность. Оцените роскошный 16-дюймовый OLED-дисплей с потрясающим разрешением 2880x1800 — идеальный вариант для работы с графикой и просмотра фильмов. Мощный процессор Qualcomm с тактовой частотой 3,4 ГГц и графикой Qualcomm Adreno позаботится о безупречной скорости — даже при многозадачности и самых ресурсоёмких задачах. 48 Гб LPDDR5x оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют запускать программы мгновенно и хранить гигантские объёмы данных без компромиссов. Встроенный кард-ридер упростит перенос фото и видео, а поддержка Bluetooth v5.4 обеспечит быструю беспроводную связь с гаджетами. Элегантный бежевый цвет добавляет индивидуальности в деловой и творческий стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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