Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0)
Ультралёгкий ноутбук Asus весом всего 1,2 кг создан для тех, кто всегда в движении и ценит мобильность. Оцените роскошный 16-дюймовый OLED-дисплей с потрясающим разрешением 2880x1800 — идеальный вариант для работы с графикой и просмотра фильмов. Мощный процессор Qualcomm с тактовой частотой 3,4 ГГц и графикой Qualcomm Adreno позаботится о безупречной скорости — даже при многозадачности и самых ресурсоёмких задачах. 48 Гб LPDDR5x оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют запускать программы мгновенно и хранить гигантские объёмы данных без компромиссов. Встроенный кард-ридер упростит перенос фото и видео, а поддержка Bluetooth v5.4 обеспечит быструю беспроводную связь с гаджетами. Элегантный бежевый цвет добавляет индивидуальности в деловой и творческий стиль.
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Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A16 UX3607OA-SQ020W 16" OLED Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 48Gb/1Tb SSD Win 11 Home бежевый (90NB17W1-M003U0)