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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14&quot; 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735501
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0)

Стильный синий ноутбук Asus с долговечным алюминиевым корпусом и ультракомпактным 14-дюймовым экраном — идеальное сочетание удобства и современного дизайна. Высокое разрешение 2880x1800 и OLED-матрица дарят невероятно яркую, насыщенную картинку с насыщенным черным цветом, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность даже в динамичных задачах. Мощный процессор с 16 ядрами и частотой 2,9 ГГц справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями, а оперативная память LPDDR5x и быстрый SSD-накопитель обеспечивают мгновенный отклик. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в тёмное время суток. Модель поставляется без установленной ОС — стойте у руля своего выбора программного обеспечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Развернуть
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный синий ноутбук Asus с долговечным алюминиевым корпусом и ультракомпактным 14-дюймовым экраном — идеальное сочетание удобства и современного дизайна. Высокое разрешение 2880x1800 и OLED-матрица дарят невероятно яркую, насыщенную картинку с насыщенным черным цветом, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность даже в динамичных задачах. Мощный процессор с 16 ядрами и частотой 2,9 ГГц справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями, а оперативная память LPDDR5x и быстрый SSD-накопитель обеспечивают мгновенный отклик. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в тёмное время суток. Модель поставляется без установленной ОС — стойте у руля своего выбора программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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