Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0)
Компактный и лёгкий ультрабук Asus с серебристым корпусом создан для динамичного ритма жизни. Яркий 14-дюймовый OLED-экран с плавной частотой обновления 120 Гц порадует чёткой картинкой и насыщенными цветами — работать и смотреть фильмы станет комфортно даже в движении. Мощный 16-ядерный процессор Intel и быстрая оперативная память LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик и лёгкое выполнение ресурсоёмких задач. Надёжный SSD гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений, а Windows 11 Pro обеспечивает современный интерфейс и расширенные возможности работы. Два порта USB Type-C делают подключение периферии простым и удобным. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении — ноутбук всегда готов поддержать ваши идеи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0)