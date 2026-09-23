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Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6" Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6" Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90)

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Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 1
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 2
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 3
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 4
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 5
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 6
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 7
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 8
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 9
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 10
Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 6
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 7
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 8
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 9
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 10
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6&quot; Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735498
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.62

Описание товара Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6" Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе элегантный серебристый корпус и современные характеристики: большой 15,6-дюймовый экран с сочной IPS-матрицей и чётким Full HD-разрешением 1920x1080 обеспечивает комфортную работу и развлечения. Быстрый SSD на 512 Гб легко вместит ваши документы, мультимедиа и программы, а 16 Гб оперативной памяти DDR4 дают запас производительности для многозадачности. Графика Intel UHD Graphics справится с повседневными задачами — от офисной работы до просмотра фильмов. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, а современная версия Bluetooth 5.3 ускорит беспроводные подключения. Один порт USB 2.0 позволяет подключить нужные устройства для работы или учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6" Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе элегантный серебристый корпус и современные характеристики: большой 15,6-дюймовый экран с сочной IPS-матрицей и чётким Full HD-разрешением 1920x1080 обеспечивает комфортную работу и развлечения. Быстрый SSD на 512 Гб легко вместит ваши документы, мультимедиа и программы, а 16 Гб оперативной памяти DDR4 дают запас производительности для многозадачности. Графика Intel UHD Graphics справится с повседневными задачами — от офисной работы до просмотра фильмов. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, а современная версия Bluetooth 5.3 ускорит беспроводные подключения. Один порт USB 2.0 позволяет подключить нужные устройства для работы или учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1502VA-BQ1373 15.6" Core i5 13420H 16Gb/512Gb SSD Cool Silver (90NB10T2-M01Y90) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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