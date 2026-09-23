Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810)
Этот ноутбук Asus в стильном серебристом алюминиевом корпусе сочетает мощность и изящество. Экран 16 дюймов с OLED-матрицей и четким разрешением 1920x1200 подарит яркое, насыщенное изображение — отлично подойдёт для работы с графикой, просмотра фильмов и творчества. Лёгкий вес — всего 1,7 кг — делает его удобным спутником для деловых поездок и учёбы. Серьёзная производительность — 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD на 1024 Гб отразят уверенный настрой на многозадачность и быстрый отклик, а процессор Intel с частотой 2,1 ГГц позволит работать комфортно даже с тяжёлыми программами. Современная версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надёжную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете удобную платформу для работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810)