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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735497
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.74

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810)

Этот ноутбук Asus в стильном серебристом алюминиевом корпусе сочетает мощность и изящество. Экран 16 дюймов с OLED-матрицей и четким разрешением 1920x1200 подарит яркое, насыщенное изображение — отлично подойдёт для работы с графикой, просмотра фильмов и творчества. Лёгкий вес — всего 1,7 кг — делает его удобным спутником для деловых поездок и учёбы. Серьёзная производительность — 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD на 1024 Гб отразят уверенный настрой на многозадачность и быстрый отклик, а процессор Intel с частотой 2,1 ГГц позволит работать комфортно даже с тяжёлыми программами. Современная версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надёжную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете удобную платформу для работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus в стильном серебристом алюминиевом корпусе сочетает мощность и изящество. Экран 16 дюймов с OLED-матрицей и четким разрешением 1920x1200 подарит яркое, насыщенное изображение — отлично подойдёт для работы с графикой, просмотра фильмов и творчества. Лёгкий вес — всего 1,7 кг — делает его удобным спутником для деловых поездок и учёбы. Серьёзная производительность — 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD на 1024 Гб отразят уверенный настрой на многозадачность и быстрый отклик, а процессор Intel с частотой 2,1 ГГц позволит работать комфортно даже с тяжёлыми программами. Современная версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надёжную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете удобную платформу для работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH097 16" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/1Tb SSD серебристый (90NB1731-M00810) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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