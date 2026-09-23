Ноутбук Asus Vivobook 18 Special M1807HA-S8108 18,4" AMD Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD Quiet Blue (90NB15P1-M00850)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 Special M1807HA-S8108 18,4" AMD Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD Quiet Blue (90NB15P1-M00850)
Этот ноутбук Asus с огромным 18,4-дюймовым экраном и разрешением 1920x1200 подарит эффект полного погружения — идеально для развлечений и работы с графикой. Частота обновления 144 Гц обеспечит плавное изображение — оценят геймеры и любители динамичных задач. Современная IPS-матрица порадует яркими цветами и широкими углами обзора, а яркая подсветка клавиатуры добавит стилю и удобства в сумерках. Мощный 8-ядерный процессор AMD с частотой 3,8 ГГц и оперативная память DDR5 позволяют запускать требовательные программы и многозадачные сценарии без малейших задержек. Благодаря SSD ноутбук стартует мгновенно, а синий цвет корпуса выделяет его из толпы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 Special M1807HA-S8108 18,4" AMD Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD Quiet Blue (90NB15P1-M00850)