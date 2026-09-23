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Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00)

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Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735492
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00)

Этот ноутбук Asus с солидной диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто привык работать и отдыхать с комфортом — крупное изображение и разрешение 1920x1200 позволяют не упустить ни одной детали. Классическая IPS-матрица подарит яркие цвета и устойчивое изображение под разными углами. 512 Гб на SSD обеспечат быструю работу и немалый запас места для документов, фильмов и игр. Надёжность работы гарантирует современный процессор Intel с частотой 2 ГГц, а оперативная память DDR5 выводит многозадачность на новый уровень. Серебристый цвет корпуса придаёт устройству статусный вид, а клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в темноте. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS и подойдёт тем, кто хочет самостоятельно выбрать подходящее ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Развернуть
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с солидной диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто привык работать и отдыхать с комфортом — крупное изображение и разрешение 1920x1200 позволяют не упустить ни одной детали. Классическая IPS-матрица подарит яркие цвета и устойчивое изображение под разными углами. 512 Гб на SSD обеспечат быструю работу и немалый запас места для документов, фильмов и игр. Надёжность работы гарантирует современный процессор Intel с частотой 2 ГГц, а оперативная память DDR5 выводит многозадачность на новый уровень. Серебристый цвет корпуса придаёт устройству статусный вид, а клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в темноте. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS и подойдёт тем, кто хочет самостоятельно выбрать подходящее ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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