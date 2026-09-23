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Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6" IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6" IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6&quot; IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735491
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6" IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0)

Этот ноутбук Asus сочетает современный дизайн и отличные технические возможности. Лёгкий – всего 1,7 кг, он легко сопровождает вас в дороге и становится надёжным помощником в офисе или дома. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1080 подарит комфорт и для работы, и для фильмов. Мощность обеспечивает процессор Intel, а 8 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться с повседневными задачами и многозадачностью. Просторный SSD на 512 Гб быстро загружает систему и приложения, а современная операционная система Windows 11 Home готова к работе из коробки. Версия Bluetooth 5.2 помогает удобнее подключать аксессуары. Ноутбук оснащён портами USB 2.0 и USB Type-C – это гибкость для периферии и гаджетов нового поколения. Корпус из пластика делает устройство прочным и в то же время приятным на ощупь. Asus – сбалансированное решение для учёбы, работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6" IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает современный дизайн и отличные технические возможности. Лёгкий – всего 1,7 кг, он легко сопровождает вас в дороге и становится надёжным помощником в офисе или дома. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1080 подарит комфорт и для работы, и для фильмов. Мощность обеспечивает процессор Intel, а 8 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться с повседневными задачами и многозадачностью. Просторный SSD на 512 Гб быстро загружает систему и приложения, а современная операционная система Windows 11 Home готова к работе из коробки. Версия Bluetooth 5.2 помогает удобнее подключать аксессуары. Ноутбук оснащён портами USB 2.0 и USB Type-C – это гибкость для периферии и гаджетов нового поколения. Корпус из пластика делает устройство прочным и в то же время приятным на ощупь. Asus – сбалансированное решение для учёбы, работы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VABQ250 15.6" IPS FHD Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Win 11 Home silver (90NB13Y1-M01FT0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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