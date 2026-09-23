Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0)
Этот ноутбук Asus сочетает в себе стильный черный корпус и мощную начинку, чтобы вы могли справляться с любыми задачами. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой 144 Гц радует плавной и чёткой картинкой — отличное решение для работы с графикой и развлечений. 32 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 позволяют запускать ресурсоёмкие программы и работать в многозадачном режиме без тормозов. Современный процессор Intel Core i5 и быстрый SSD на 512 ГБ гарантируют молниеносную загрузку приложений и быструю работу системы. Благодаря весу 1,95 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для ежедневных перемещений. Ноутбук поставляется без ОС — полная свобода выбора программного обеспечения для ваших задач. Версия Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для соединения с современными устройствами.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0)