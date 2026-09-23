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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0)

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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 11
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 12
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 11
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 12
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735489
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х1
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0)

Этот ноутбук Asus создан для тех, кто хочет получить максимум возможностей. Большой 16-дюймовый IPS-экран с расширенным разрешением 1920x1200 отлично подойдёт для работы с графикой, развлечений и учёбы. Мощная графика nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти и 16 Гб быстрой DDR5-оперативки позволяют запускать требовательные программы, работать со сложными проектами или наслаждаться играми нового поколения. Просторный SSD на 1024 Гб предоставляет место для хранения файлов, фильмов и проектов. Процессор Intel отвечает за скорость — ноутбук быстро реагирует на ваши задачи. Несмотря на впечатляющую начинку, вес устройства — всего 1,95 кг, а значит, его удобно брать с собой. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Стильный чёрный цвет делает ноутбук универсальным для любого стиля, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Модель поставляется без предустановленной ОС, предоставляя свободу выбора программного обеспечения под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто хочет получить максимум возможностей. Большой 16-дюймовый IPS-экран с расширенным разрешением 1920x1200 отлично подойдёт для работы с графикой, развлечений и учёбы. Мощная графика nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти и 16 Гб быстрой DDR5-оперативки позволяют запускать требовательные программы, работать со сложными проектами или наслаждаться играми нового поколения. Просторный SSD на 1024 Гб предоставляет место для хранения файлов, фильмов и проектов. Процессор Intel отвечает за скорость — ноутбук быстро реагирует на ваши задачи. Несмотря на впечатляющую начинку, вес устройства — всего 1,95 кг, а значит, его удобно брать с собой. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Стильный чёрный цвет делает ноутбук универсальным для любого стиля, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Модель поставляется без предустановленной ОС, предоставляя свободу выбора программного обеспечения под свои задачи.
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Отзывы


Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK198 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FA0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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