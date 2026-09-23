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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16&quot; FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735485
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0)

Этот ноутбук Asus выгодно выделяется большим 16-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 165 Гц — картинка невероятно плавная, а разрешение 1920x1200 позволит с комфортом работать и смотреть фильмы. Серый корпус из пластика делает устройство современным на вид и лёгким в уходе. Мощный процессор Intel и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость даже при множестве открытых приложений. Видеопамяти 8 Гб хватит для серьёзных задач и развлечений. Для быстрого старта и хранения — вместительный SSD на 512 Гб. Клавиатура с подсветкой удобна для работы даже в темноте, а современная версия Bluetooth v5.3 — для лёгкого подключения аксессуаров.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus выгодно выделяется большим 16-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 165 Гц — картинка невероятно плавная, а разрешение 1920x1200 позволит с комфортом работать и смотреть фильмы. Серый корпус из пластика делает устройство современным на вид и лёгким в уходе. Мощный процессор Intel и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость даже при множестве открытых приложений. Видеопамяти 8 Гб хватит для серьёзных задач и развлечений. Для быстрого старта и хранения — вместительный SSD на 512 Гб. Клавиатура с подсветкой удобна для работы даже в темноте, а современная версия Bluetooth v5.3 — для лёгкого подключения аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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