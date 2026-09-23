Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0)
Этот ноутбук Asus выгодно выделяется большим 16-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 165 Гц — картинка невероятно плавная, а разрешение 1920x1200 позволит с комфортом работать и смотреть фильмы. Серый корпус из пластика делает устройство современным на вид и лёгким в уходе. Мощный процессор Intel и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость даже при множестве открытых приложений. Видеопамяти 8 Гб хватит для серьёзных задач и развлечений. Для быстрого старта и хранения — вместительный SSD на 512 Гб. Клавиатура с подсветкой удобна для работы даже в темноте, а современная версия Bluetooth v5.3 — для лёгкого подключения аксессуаров.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 16" FX608JM-RV048 Core i5-13450HX 16Gb/SSD 512Gb RTX 5060 (90NR0MI1-M002W0)