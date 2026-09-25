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Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0)

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Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook P3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook P3 14&quot; PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735482
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook P3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.48

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0)

Лёгкий и стильный ноутбук Asus с металлическим корпусом выглядит современно и отлично подойдёт для работы в движении. Компактная диагональ экрана 14 дюймов обеспечивает удобство при постоянных поездках и встречах — устройство легко помещается в сумке или рюкзаке. Восьмиядерный процессор AMD и быстрая оперативная память DDR5 гарантируют быструю работу даже при высокой нагрузке, а SSD-накопитель отвечает за молниеносную загрузку системы и приложений. Для комфорта при работе в вечернее время и приглушённом освещении предусмотрена подсветка клавиатуры. Благодаря двум портам USB Type-C вы без труда подключите современные устройства и аксессуары. Экран с частотой обновления 60 Гц идеально подойдёт для повседневных задач и просмотра мультимедиа. С предустановленной Windows 11 Pro ноутбук сразу готов к работе и использованию всех бизнес-возможностей новой операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook P3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и стильный ноутбук Asus с металлическим корпусом выглядит современно и отлично подойдёт для работы в движении. Компактная диагональ экрана 14 дюймов обеспечивает удобство при постоянных поездках и встречах — устройство легко помещается в сумке или рюкзаке. Восьмиядерный процессор AMD и быстрая оперативная память DDR5 гарантируют быструю работу даже при высокой нагрузке, а SSD-накопитель отвечает за молниеносную загрузку системы и приложений. Для комфорта при работе в вечернее время и приглушённом освещении предусмотрена подсветка клавиатуры. Благодаря двум портам USB Type-C вы без труда подключите современные устройства и аксессуары. Экран с частотой обновления 60 Гц идеально подойдёт для повседневных задач и просмотра мультимедиа. С предустановленной Windows 11 Pro ноутбук сразу готов к работе и использованию всех бизнес-возможностей новой операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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