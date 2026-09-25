Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0)
Лёгкий и стильный ноутбук Asus с металлическим корпусом выглядит современно и отлично подойдёт для работы в движении. Компактная диагональ экрана 14 дюймов обеспечивает удобство при постоянных поездках и встречах — устройство легко помещается в сумке или рюкзаке. Восьмиядерный процессор AMD и быстрая оперативная память DDR5 гарантируют быструю работу даже при высокой нагрузке, а SSD-накопитель отвечает за молниеносную загрузку системы и приложений. Для комфорта при работе в вечернее время и приглушённом освещении предусмотрена подсветка клавиатуры. Благодаря двум портам USB Type-C вы без труда подключите современные устройства и аксессуары. Экран с частотой обновления 60 Гц идеально подойдёт для повседневных задач и просмотра мультимедиа. С предустановленной Windows 11 Pro ноутбук сразу готов к работе и использованию всех бизнес-возможностей новой операционной системы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P3 14" PM3406CKA-LY0467 IPS Ryzen AI 7 350 64GB/1024GB SSD Radeon 860M серый (90NX0971-M00JB0)