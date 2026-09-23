Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70)
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном — идеальный спутник для работы и учёбы вне дома. В сердце устройства — мощный 10-ядерный процессор Intel, который легко справится с многозадачностью и современными приложениями. Встроенная видеокарта отлично подходит для комфортной работы с офисными программами и серфинга в интернете. Скоростной SSD на 512 Гб вместит все нужные файлы, а новая оперативная память DDR5 гарантирует плавную и быструю работу. Регулируемая подсветка клавиатуры позволит работать даже в темноте, а наличие двух портов USB Type-C оценят те, кто часто подключает современные аксессуары. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для транспортировки. Модель поставляется без операционной системы — вы сможете установить ту, которая подходит именно вам. Частота обновления 60 Гц обеспечивает чёткое и стабильное изображение.
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