Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0)
Этот ноутбук Asus удивляет сочетанием мощности и изящества. Его вес всего 1,75 кг отлично подойдёт для тех, кто всегда в движении — легко взять с собой на встречу или в путешествие. Производительный 16-ядерный процессор Intel в связке с быстрой оперативной памятью DDR5 справится со сложными задачами на ура. Встроенный SSD обеспечивает стремительный запуск системы и молниеносную работу приложений. 16-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц поднимает комфорт работы и развлечений на новый уровень — плавная картинка даже в динамичных сценах. Удобная клавиатура с подсветкой позволит работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный вход. Стильный алюминиевый корпус придаёт устройству солидности и современного шарма, а приятный серый цвет подчеркивает индивидуальность. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров максимально удобным. Всё работает под управлением Windows 11 Pro — для максимальной продуктивности и современных возможностей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0)