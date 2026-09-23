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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735477
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0)

Этот ноутбук Asus удивляет сочетанием мощности и изящества. Его вес всего 1,75 кг отлично подойдёт для тех, кто всегда в движении — легко взять с собой на встречу или в путешествие. Производительный 16-ядерный процессор Intel в связке с быстрой оперативной памятью DDR5 справится со сложными задачами на ура. Встроенный SSD обеспечивает стремительный запуск системы и молниеносную работу приложений. 16-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц поднимает комфорт работы и развлечений на новый уровень — плавная картинка даже в динамичных сценах. Удобная клавиатура с подсветкой позволит работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный вход. Стильный алюминиевый корпус придаёт устройству солидности и современного шарма, а приятный серый цвет подчеркивает индивидуальность. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров максимально удобным. Всё работает под управлением Windows 11 Pro — для максимальной продуктивности и современных возможностей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus удивляет сочетанием мощности и изящества. Его вес всего 1,75 кг отлично подойдёт для тех, кто всегда в движении — легко взять с собой на встречу или в путешествие. Производительный 16-ядерный процессор Intel в связке с быстрой оперативной памятью DDR5 справится со сложными задачами на ура. Встроенный SSD обеспечивает стремительный запуск системы и молниеносную работу приложений. 16-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц поднимает комфорт работы и развлечений на новый уровень — плавная картинка даже в динамичных сценах. Удобная клавиатура с подсветкой позволит работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный вход. Стильный алюминиевый корпус придаёт устройству солидности и современного шарма, а приятный серый цвет подчеркивает индивидуальность. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров максимально удобным. Всё работает под управлением Windows 11 Pro — для максимальной продуктивности и современных возможностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Essential B5605CCA-PL0124X 16 IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/1Tb SSD Win 11 Pro серый (90NX08F1-M004E0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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