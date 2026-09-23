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Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0" PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0" PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0&quot; PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735475
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х6
Вес, кг.
1.38

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0" PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0)

Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном идеально подходит для тех, кто ценит мобильность без компромиссов в производительности. Четкое изображение с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 144 Гц делают устройство отличным выбором для динамичной работы и отдыха: картинка плавная, детали яркие, глаза не устают. IPS-матрица гарантирует отличные углы обзора и естественную цветопередачу. Четырёхъядерный процессор с частотой 2 ГГц обеспечивает быструю и стабильную работу — ноутбук легко справится с повседневными задачами. Молниеносный SSD-накопитель и современная оперативная память DDR5 отвечают за мгновенный запуск программ и многозадачность. Стильный серый корпус украсит любое рабочее место, а подсветка клавиатуры позволит работать даже поздно вечером. Полноразмерная клавиатура без сенсорных излишеств — для поклонников классики. Модель поставляется без операционной системы, что особенно удобно для самостоятельной настройки под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0" PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном идеально подходит для тех, кто ценит мобильность без компромиссов в производительности. Четкое изображение с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 144 Гц делают устройство отличным выбором для динамичной работы и отдыха: картинка плавная, детали яркие, глаза не устают. IPS-матрица гарантирует отличные углы обзора и естественную цветопередачу. Четырёхъядерный процессор с частотой 2 ГГц обеспечивает быструю и стабильную работу — ноутбук легко справится с повседневными задачами. Молниеносный SSD-накопитель и современная оперативная память DDR5 отвечают за мгновенный запуск программ и многозадачность. Стильный серый корпус украсит любое рабочее место, а подсветка клавиатуры позволит работать даже поздно вечером. Полноразмерная клавиатура без сенсорных излишеств — для поклонников классики. Модель поставляется без операционной системы, что особенно удобно для самостоятельной настройки под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Entry 14.0" PM3406CKA-LY0238 Ryzen AI 5 330 16GB/512GB Radeon Graphics (90NX0971-M008Y0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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