Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010)
Этот ноутбук Asus сочетает в себе современную мощность и премиальный стиль. Компактная 14-дюймовая диагональ экрана и тонкий металлический корпус делают его идеальным спутником для деловых поездок и учебы. Яркая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 порадует сочной, детализированной картинкой — фильмы и работа с графикой смотрятся потрясающе. Мощный 10-ядерный процессор Intel работает в паре с внушительными 32 Гб оперативной памяти: ноутбук справляется с любыми задачами — от сложных вычислений и многозадачности до монтажа видео. Для хранения проектов и мультимедиа предусмотрен быстрый SSD объёмом 1024 Гб — забудьте о нехватке пространства и долгой загрузке файлов. Встроенный кард-ридер всегда под рукой для быстрой работы с фото и видео, а сканер отпечатка пальца удобно и надежно защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать даже ночью, а новейший Bluetooth v5.4 обеспечит стабильное и быстрое соединение с любимыми аксессуарами. Установленная Windows 11 Home готова к использованию сразу после покупки — просто включайте и начинайте творить.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010)