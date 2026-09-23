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Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey

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Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735471
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey

Этот ноутбук Asus сочетает в себе стильный серый корпус из прочного алюминия и серьёзные рабочие характеристики. Просторный 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 144 Гц идеально подойдёт для погружения в работу или развлечения с плавной картинкой и детализацией выше стандартной. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость работы даже при многозадачности и ресурсоёмких задачах. SSD-накопитель ускоряет загрузку файлов и приложений, а сканер отпечатка пальца добавляет современный уровень безопасности. Встроенная видеокарта делает ноутбук энергоэффективным и тихим. Устройство поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора для индивидуальной настройки.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе стильный серый корпус из прочного алюминия и серьёзные рабочие характеристики. Просторный 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 144 Гц идеально подойдёт для погружения в работу или развлечения с плавной картинкой и детализацией выше стандартной. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость работы даже при многозадачности и ресурсоёмких задачах. SSD-накопитель ускоряет загрузку файлов и приложений, а сканер отпечатка пальца добавляет современный уровень безопасности. Встроенная видеокарта делает ноутбук энергоэффективным и тихим. Устройство поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора для индивидуальной настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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