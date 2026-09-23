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Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44)

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Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735468
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44)

Ноутбук Apple с диагональю 14,2 дюйма создан для тех, кто ценит красоту изображения и высокую производительность. Экран с разрешением 3024x1964 порадует кристально чёткой картинкой — фотографии, видео и тексты выглядят невероятно детализировано. Мощный процессор серии Apple M5 с 16 Гб оперативной памяти легко справляется даже со сложными задачами: от работы в требовательных приложениях до многозадачности. SSD на 512 Гб — место для всех важных файлов, а встроенный кард-ридер удобно использовать для быстрой передачи фото и видео с карт памяти. Надёжный корпус из алюминия подчёркивает фирменный стиль Apple и делает устройство прочным, а легкий литий-полимерный аккумулятор обеспечивает длительную работу без подзарядки. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток. Сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности ваших данных, а Bluetooth v5.3 гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами. Предустановленная Mac OS открывает доступ к фирменным функциям и экосистеме Apple.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple с диагональю 14,2 дюйма создан для тех, кто ценит красоту изображения и высокую производительность. Экран с разрешением 3024x1964 порадует кристально чёткой картинкой — фотографии, видео и тексты выглядят невероятно детализировано. Мощный процессор серии Apple M5 с 16 Гб оперативной памяти легко справляется даже со сложными задачами: от работы в требовательных приложениях до многозадачности. SSD на 512 Гб — место для всех важных файлов, а встроенный кард-ридер удобно использовать для быстрой передачи фото и видео с карт памяти. Надёжный корпус из алюминия подчёркивает фирменный стиль Apple и делает устройство прочным, а легкий литий-полимерный аккумулятор обеспечивает длительную работу без подзарядки. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток. Сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности ваших данных, а Bluetooth v5.3 гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами. Предустановленная Mac OS открывает доступ к фирменным функциям и экосистеме Apple.
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Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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