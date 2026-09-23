Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44)
Ноутбук Apple с диагональю 14,2 дюйма создан для тех, кто ценит красоту изображения и высокую производительность. Экран с разрешением 3024x1964 порадует кристально чёткой картинкой — фотографии, видео и тексты выглядят невероятно детализировано. Мощный процессор серии Apple M5 с 16 Гб оперативной памяти легко справляется даже со сложными задачами: от работы в требовательных приложениях до многозадачности. SSD на 512 Гб — место для всех важных файлов, а встроенный кард-ридер удобно использовать для быстрой передачи фото и видео с карт памяти. Надёжный корпус из алюминия подчёркивает фирменный стиль Apple и делает устройство прочным, а легкий литий-полимерный аккумулятор обеспечивает длительную работу без подзарядки. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток. Сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности ваших данных, а Bluetooth v5.3 гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами. Предустановленная Mac OS открывает доступ к фирменным функциям и экосистеме Apple.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro MDE44 14 M5 chip with 10-core CPU 16GB/512GB SSD Silver (MDE44)