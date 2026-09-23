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Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001)

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Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 1
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 2
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 3
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 4
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 5
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 6
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 7
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 8
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 9
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 10
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 11
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 12
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 13
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 14
Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 11
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 12
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 13
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 14
  • Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735466
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001)

Стильный серебристый ноутбук Acer с большим 15,6-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 1920x1080 создан для комфорта каждый день. Яркая матрица дарит насыщенное изображение, а широкий экран удобен как для учебы и работы, так и для отдыха. Встроенная видеокарта на базе процессора Intel обеспечивает баланс производительности и энергопотребления — без лишнего шума и перегрева. Модель оснащена двумя портами USB Type-C для современных гаджетов и работы с внешними устройствами, а вместительный SSD на 512 Гб дает свободу: места хватит и для документов, и для коллекции фильмов. Легкий пластиковый корпус надежен и не перегружает сумку, поэтому ноутбук удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры отсутствует — никаких лишних деталей, только главное. Модель идет без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, с чем работать.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серебристый ноутбук Acer с большим 15,6-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 1920x1080 создан для комфорта каждый день. Яркая матрица дарит насыщенное изображение, а широкий экран удобен как для учебы и работы, так и для отдыха. Встроенная видеокарта на базе процессора Intel обеспечивает баланс производительности и энергопотребления — без лишнего шума и перегрева. Модель оснащена двумя портами USB Type-C для современных гаджетов и работы с внешними устройствами, а вместительный SSD на 512 Гб дает свободу: места хватит и для документов, и для коллекции фильмов. Легкий пластиковый корпус надежен и не перегружает сумку, поэтому ноутбук удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры отсутствует — никаких лишних деталей, только главное. Модель идет без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, с чем работать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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