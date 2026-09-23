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Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14" IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14" IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A)

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Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 1
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 2
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 3
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 4
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 5
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 6
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 7
Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 1
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 2
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 3
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 4
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 5
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 6
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 7
  • Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14&quot; IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735464
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Количество ядер процессора
10
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт?ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х1
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14" IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A)

Ноутбук ACER TravelMate TMP414-53-58P2 Silver – компактная модель диагональю 14 дюймов и весом всего 1,4 кг, которая отлично подойдет для командировок и путешествий – поместится даже в небольшую сумку или рюкзак. Прочный корпус из металла и пластика стойко выдерживает механические воздействия. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. Качественное изображение Экран выполнен на основе матрицы IPS и обладает разрешением 1920 x 1200 пикселей – картинку отличает естественная насыщенная цветопередача, высокая яркость и отличная детализация. Это позволит с комфортом работать с документами и таблицами, заниматься интернет-серфингом, играть, смотреть фильмы и видеоролики. Матовое покрытие исключает появление световых бликов. Основные характеристики Ноутбук получил процессор Intel Core i5 1335U и 16 Гб оперативной памяти, которые обеспечивают хорошую производительность и позволяют решать любые офисные и домашние задачи, играть в современные игры. Объем встроенной памяти – 512 Гб – достаточно места для установки необходимых приложений и хранения множества фото, видео, музыкальных треков и различных документов. Беспроводные технологии Представлены встроенными модулями Wi-Fi для выхода в Интернет и Bluetooth для обмена данными с совместимыми устройствами и подключения беспроводного периферийного оборудования.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14" IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Количество ядер процессора
10
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт?ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ACER TravelMate TMP414-53-58P2 Silver – компактная модель диагональю 14 дюймов и весом всего 1,4 кг, которая отлично подойдет для командировок и путешествий – поместится даже в небольшую сумку или рюкзак. Прочный корпус из металла и пластика стойко выдерживает механические воздействия. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. Качественное изображение Экран выполнен на основе матрицы IPS и обладает разрешением 1920 x 1200 пикселей – картинку отличает естественная насыщенная цветопередача, высокая яркость и отличная детализация. Это позволит с комфортом работать с документами и таблицами, заниматься интернет-серфингом, играть, смотреть фильмы и видеоролики. Матовое покрытие исключает появление световых бликов. Основные характеристики Ноутбук получил процессор Intel Core i5 1335U и 16 Гб оперативной памяти, которые обеспечивают хорошую производительность и позволяют решать любые офисные и домашние задачи, играть в современные игры. Объем встроенной памяти – 512 Гб – достаточно места для установки необходимых приложений и хранения множества фото, видео, музыкальных треков и различных документов. Беспроводные технологии Представлены встроенными модулями Wi-Fi для выхода в Интернет и Bluetooth для обмена данными с совместимыми устройствами и подключения беспроводного периферийного оборудования.
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Отзывы


Ноутбук Acer TravelMate TMP414-53-58P2 14" IPS i5 1335U 16Gb/512 SSD Silver (NX.VZTCD.00A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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