Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002)
Стильный чёрный ноутбук Acer с диагональю экрана 16 дюймов подарит простор для работы и развлечений, а разрешение 1920x1200 и матрица IPS обеспечат яркое, чёткое изображение с широкими углами обзора. Повышенная частота обновления экрана — 180 Гц — особенно порадует любителей динамичных видеороликов и игр: картинка будет плавной и цепляющей взгляд. Операционная система Windows 11 Home готова к современным задачам из коробки, а дискретная видеокарта открывает двери в мир графики, монтажа и игр. Для быстрого доступа к файлам предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб — ничего не придётся удалять лишний раз. Клавиатура с подсветкой гарантирует комфортную работу даже в темноте. USB Type?C расширяет возможности подключения, упрощая синхронизацию с современными устройствами. Лёгкий пластиковый корпус надёжно защищает ноутбук в повседневной жизни. Процессор Intel обеспечивает быструю и стабильную работу во всех сценариях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002)