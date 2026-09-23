Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31-R6GF 15.6" IPS Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5060 8Gb черный (NH.U3RER.004)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735462
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3.25
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31-R6GF 15.6" IPS Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5060 8Gb черный (NH.U3RER.004)
Acer представляет ноутбук с ярким 15,6?дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080: комфорт для глаз и реалистичная картинка в фильмах, графике или играх. Мощный процессор серии AMD Ryzen 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю работу даже с тяжёлыми задачами — такой ноутбук легко справится с многозадачностью, обработкой фото и видео, учёбой и развлечениями. Современный SSD ускоряет загрузку и открытие файлов. Лёгкий и прочный чёрный корпус из пластика сочетает стиль и практичность. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить.
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Acer представляет ноутбук с ярким 15,6?дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080: комфорт для глаз и реалистичная картинка в фильмах, графике или играх. Мощный процессор серии AMD Ryzen 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю работу даже с тяжёлыми задачами — такой ноутбук легко справится с многозадачностью, обработкой фото и видео, учёбой и развлечениями. Современный SSD ускоряет загрузку и открытие файлов. Лёгкий и прочный чёрный корпус из пластика сочетает стиль и практичность. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31-R6GF 15.6" IPS Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5060 8Gb черный (NH.U3RER.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V15 ANV15-A31-R6GF 15.6" IPS Ryzen 7 170 16Gb/512Gb SSD RTX5060 8Gb черный (NH.U3RER.004)