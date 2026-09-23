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Ноутбук Kraftway KraftBook 14" OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Kraftway KraftBook 14" OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01)

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Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 1
Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 2
Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 3
Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 4
Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 5
Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 6
Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kraftway KraftBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 1
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 2
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 3
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 4
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 5
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 6
  • Ноутбук Kraftway KraftBook 14&quot; OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735457
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Характеристики

Бренд
Kraftway
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kraftway KraftBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.33

Описание товара Ноутбук Kraftway KraftBook 14" OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01)

Kraftway выпускает ноутбук с эргономичным 14-дюймовым экраном — идеальное сочетание компактности и полезной рабочей площади. Чёткое изображение с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS обеспечивает яркие цвета и широкий угол обзора — комфортно работать и смотреть фильмы. Металлический корпус надёжен и выглядит стильно в лаконичном сером цвете. Процессор Intel с 10 ядрами и частотой 1,3 ГГц справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR4 позволит запускать несколько приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель ускоряет запуск системы и работу с файлами. Этот ноутбук поступает без предустановленной операционной системы — полная свобода для вашего выбора. Надёжное средство для деловых задач, учёбы и комфортного досуга.

Отзывы о товаре Ноутбук Kraftway KraftBook 14" OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01)




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Характеристики
Бренд
Kraftway
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kraftway KraftBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Kraftway выпускает ноутбук с эргономичным 14-дюймовым экраном — идеальное сочетание компактности и полезной рабочей площади. Чёткое изображение с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS обеспечивает яркие цвета и широкий угол обзора — комфортно работать и смотреть фильмы. Металлический корпус надёжен и выглядит стильно в лаконичном сером цвете. Процессор Intel с 10 ядрами и частотой 1,3 ГГц справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR4 позволит запускать несколько приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель ускоряет запуск системы и работу с файлами. Этот ноутбук поступает без предустановленной операционной системы — полная свобода для вашего выбора. Надёжное средство для деловых задач, учёбы и комфортного досуга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Kraftway KraftBook 14" OLED IPS i5-1235U 8Gb/256Gb SSD Grey (KB-640 КРПЕ.466229.012-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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