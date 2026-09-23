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Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)

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Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 1
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 2
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 3
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 4
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 5
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 6
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 7
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 8
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 9
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 10
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 11
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 12
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 13
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 14
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 15
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 16
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 17
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 18
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 19
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 20
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 21
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 22
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 23
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 24
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 25
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 26
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 27
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 28
Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Machenike S15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 1
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 2
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 3
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 4
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  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 7
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 8
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  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 10
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  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 13
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 14
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  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 19
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 20
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 21
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 22
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 23
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 24
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 25
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 26
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 27
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 28
  • Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735456
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Характеристики

Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike S15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)

Ноутбук Machenike с 15,6-дюймовым экраном открывает большие возможности для работы, творчества и развлечений. Чёткое изображение с разрешением 1920x1080 порадует и при просмотре фильмов, и при работе с документами. Мощный процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а дискретная видеокарта с видеопамятью 4 Гб отлично справится с графикой и современными играми. SSD-накопитель на 512 Гб дарит молниеносный запуск приложений и достаточно места для хранения файлов. Подсветка клавиатуры пригодится для ночной работы, а современный Bluetooth v5.1 обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Ноутбук остаётся лёгким и практичным благодаря пластиковому корпусу. Один USB 2.0 и один USB Type-C позволяют подключить все необходимые устройства. Machenike — комбинация производительности, скорости и удобства для активной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)




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Характеристики
Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike S15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Machenike с 15,6-дюймовым экраном открывает большие возможности для работы, творчества и развлечений. Чёткое изображение с разрешением 1920x1080 порадует и при просмотре фильмов, и при работе с документами. Мощный процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а дискретная видеокарта с видеопамятью 4 Гб отлично справится с графикой и современными играми. SSD-накопитель на 512 Гб дарит молниеносный запуск приложений и достаточно места для хранения файлов. Подсветка клавиатуры пригодится для ночной работы, а современный Bluetooth v5.1 обеспечивает стабильное беспроводное соединение. Ноутбук остаётся лёгким и практичным благодаря пластиковому корпусу. Один USB 2.0 и один USB Type-C позволяют подключить все необходимые устройства. Machenike — комбинация производительности, скорости и удобства для активной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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