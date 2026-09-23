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Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU)

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Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 1
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 2
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 3
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 4
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 5
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 6
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 7
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 8
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 9
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 10
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 11
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 12
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 13
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 14
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 15
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 16
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 17
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 18
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 19
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 20
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 21
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 22
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 23
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 24
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 25
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 26
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 27
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 28
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 29
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 30
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 31
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 32
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 33
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 34
Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Machenike L17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 1
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 2
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 3
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 4
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 5
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 6
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 7
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 8
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 9
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 10
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 11
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 12
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 13
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 14
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 15
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 16
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 17
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 18
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 19
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 20
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 21
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 22
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 23
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 24
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 25
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 26
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 27
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 28
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 29
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 30
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 31
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 32
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 33
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 34
  • Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735455
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Характеристики

Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike L17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU)

Ноутбуки серии L17 полноценные заменители десктопов, поскольку обладают большим дисплеем, высокой производительностью и широким набором интерфейсов. L17 Satel te S оснащен видеокартой RTX 3050 4GB, которая поддерживает технологии DLSS и рейтрейсинга для увеличенной производительности во всех сценариях работы и игры. Получите ещё больше FPS без потери качества, ведь кадры решают всё. Высокую производительность и быструю скорость работы обеспечивают процессор Intel Core i5-12450H и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD 512 GB отвечает за молниеносную работу с файлами. Устройство поставляется без ОС. Характеристики: Бренд: Machenike Модель: L17 SATELLITE S Экран ноутбука Диагональ экрана: 17.3 " Разрешение экрана: 1920x1080 Частота обновления: 144 Гц Разрешение матрицы экрана: FHD Яркость экрана: 250 кд/м2 Контраст к 1: 800 Поверхность экрана: матовая Тип матрицы: IPS Угол обзора: 170-178 Цветовой охват NTSC: 45 % Процессор Процессор: Intel Core i5 12450H Процессор, частота: 2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) Количество ядер процессора: 8-ядерный Максимальное число потоков: 12 шт Количество энергоэффективных ядер: 4 Количество высокопроизводительных ядер: 4 Объем кэша L2: 7 МБ Объем кэша L3: 12 МБ Техпроцесс: Intel 7 Ядро процессора: Alder Lake Оперативная память Оперативная память: 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц Количество слотов оперативной памяти: 2 Возможность апгрейда оперативной памяти: есть Устройства хранения данных Объем SSD: 512 ГБ Конфигурация установленного SSD: M.2 2280 PCI-E 4.0 Возможность апгрейда HDD/SSD: нет Количество разъемов жесткого диска: 1 шт Графические параметры Тип графического процессора: дискретный Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков - 4 ГБ TGP: 95 Вт Тип видеопамяти: GDDR6 Технология NVIDIA: Reflex Графика и видеовывод: RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей Коммуникации ноутбука Поддержка технологии Wi-Fi: есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax Поддержка технологии Bluetooth: есть, v5.4

Отзывы о товаре Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU)




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Характеристики
Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike L17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
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Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки серии L17 полноценные заменители десктопов, поскольку обладают большим дисплеем, высокой производительностью и широким набором интерфейсов. L17 Satel te S оснащен видеокартой RTX 3050 4GB, которая поддерживает технологии DLSS и рейтрейсинга для увеличенной производительности во всех сценариях работы и игры. Получите ещё больше FPS без потери качества, ведь кадры решают всё. Высокую производительность и быструю скорость работы обеспечивают процессор Intel Core i5-12450H и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD 512 GB отвечает за молниеносную работу с файлами. Устройство поставляется без ОС. Характеристики: Бренд: Machenike Модель: L17 SATELLITE S Экран ноутбука Диагональ экрана: 17.3 " Разрешение экрана: 1920x1080 Частота обновления: 144 Гц Разрешение матрицы экрана: FHD Яркость экрана: 250 кд/м2 Контраст к 1: 800 Поверхность экрана: матовая Тип матрицы: IPS Угол обзора: 170-178 Цветовой охват NTSC: 45 % Процессор Процессор: Intel Core i5 12450H Процессор, частота: 2 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) Количество ядер процессора: 8-ядерный Максимальное число потоков: 12 шт Количество энергоэффективных ядер: 4 Количество высокопроизводительных ядер: 4 Объем кэша L2: 7 МБ Объем кэша L3: 12 МБ Техпроцесс: Intel 7 Ядро процессора: Alder Lake Оперативная память Оперативная память: 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц Количество слотов оперативной памяти: 2 Возможность апгрейда оперативной памяти: есть Устройства хранения данных Объем SSD: 512 ГБ Конфигурация установленного SSD: M.2 2280 PCI-E 4.0 Возможность апгрейда HDD/SSD: нет Количество разъемов жесткого диска: 1 шт Графические параметры Тип графического процессора: дискретный Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков - 4 ГБ TGP: 95 Вт Тип видеопамяти: GDDR6 Технология NVIDIA: Reflex Графика и видеовывод: RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей Коммуникации ноутбука Поддержка технологии Wi-Fi: есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax Поддержка технологии Bluetooth: есть, v5.4
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Ноутбук Machenike L17 Satellite S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GX00JRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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