Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US)
Lenovo с диагональю 16 дюймов — просторный экран для презентаций, фильмов и личных проектов. Сенсорное управление добавляет гибкости: управлять ноутбуком можно одним касанием. Яркое разрешение 1920x1200 на современной IPS-матрице передаёт чёткие, насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку. Синий цвет корпуса создаёт стильный акцент, выделяя Lenovo среди классических устройств. Технологичная оперативная память DDR5 отвечает за быструю и стабильную работу системы — можно запускать ресурсоёмкие приложения без единого зависания. Процессор от AMD подойдёт для рабочих задач, учёбы или творчества. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневной нагрузкой. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключить всё необходимое, а подсветка клавиатуры позволит работать и ночью, и днём с комфортом. Всё это — c предустановленной Windows 11 Home.
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