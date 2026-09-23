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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 8
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 12
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735451
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU

Lenovo объединяет мощь и стиль в одном ноутбуке. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 144 Гц — плавное и детализированное изображение теперь всегда под рукой, будь то работа или развлечения. Современная оперативная память DDR5 идеально дополняет процессор Intel Core i7: задачи выполняются молниеносно, даже при одновременной работе с требовательными приложениями. Видеопамяти — целых 8 Гб: комфорт в графических программах и играх. Клавиатура с подсветкой придаёт уюта за вечерней работой. Серый пластиковый корпус выглядит неброско и современно, а предустановленная Windows 11 Home позволяет с нуля приступить к работе или учёбе.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo объединяет мощь и стиль в одном ноутбуке. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 144 Гц — плавное и детализированное изображение теперь всегда под рукой, будь то работа или развлечения. Современная оперативная память DDR5 идеально дополняет процессор Intel Core i7: задачи выполняются молниеносно, даже при одновременной работе с требовательными приложениями. Видеопамяти — целых 8 Гб: комфорт в графических программах и играх. Клавиатура с подсветкой придаёт уюта за вечерней работой. Серый пластиковый корпус выглядит неброско и современно, а предустановленная Windows 11 Home позволяет с нуля приступить к работе или учёбе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb RTX5060 Win11 grey 83JE00XAFU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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