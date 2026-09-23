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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK)

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1&quot; OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735450
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK)

Lenovo сочетает производительность и стиль в этом ноутбуке. Яркий 15,1-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц порадует как геймеров, так и любителей мультимедиа — картинка всегда плавная и насыщенная деталями. Дискретная видеокарта с внушительными 8 Гб видеопамяти позволит запускать современные игры и работать с тяжёлыми графическими приложениями на полном ходу. Процессор от Intel работает в паре с быстрой оперативной памятью DDR5, так что задержек не будет даже в ресурсоёмких задачах. Оснащён двумя портами USB Type-C — быстрое подключение гаджетов и аксессуаров. Клавиатура с подсветкой станет находкой для работы и игр в темноте. Стильный чёрный корпус подчёркивает характер Lenovo, а современная Windows 11 Home готова к работе из коробки. Надёжный ноутбук, который справится с любым вызовом дня.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo сочетает производительность и стиль в этом ноутбуке. Яркий 15,1-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц порадует как геймеров, так и любителей мультимедиа — картинка всегда плавная и насыщенная деталями. Дискретная видеокарта с внушительными 8 Гб видеопамяти позволит запускать современные игры и работать с тяжёлыми графическими приложениями на полном ходу. Процессор от Intel работает в паре с быстрой оперативной памятью DDR5, так что задержек не будет даже в ресурсоёмких задачах. Оснащён двумя портами USB Type-C — быстрое подключение гаджетов и аксессуаров. Клавиатура с подсветкой станет находкой для работы и игр в темноте. Стильный чёрный корпус подчёркивает характер Lenovo, а современная Windows 11 Home готова к работе из коробки. Надёжный ноутбук, который справится с любым вызовом дня.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED Core i9-14900HX 32Gb/SSD1Tb RTX5070 Win11 black (83LY00HTLK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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