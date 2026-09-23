Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NS00XNGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NS00XNGQ)
Этот ноутбук Lenovo объединяет компактный 14-дюймовый форм-фактор и впечатляющее разрешение 2880x1800 — картинка на OLED-экране радует сочностью красок и чёткими деталями. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц всё выглядит плавно, а работа, фильмы и игры доставляют настоящее удовольствие. Оперативная память LPDDR5x и мощный 8-ядерный процессор (2,2 ГГц) отвечают за скорость во всем: от запуска тяжёлых программ до многозадачности. Стильный корпус сочетает алюминий и пластик — ноутбук выглядит современно и устойчив к повседневному использованию. Сканер отпечатка пальца делает работу удобной и безопасной, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта даже при работе в темноте. SSD-накопитель обеспечивает мгновенный запуск Windows 11 Pro и быструю загрузку файлов. Черный цвет придает устройству строгий деловой стиль. Lenovo создал универсальное решение для продуктивной работы, учёбы и впечатляющего досуга.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21NS00XNGQ)