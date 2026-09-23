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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735446
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
71 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK)

Lenovo предлагает ноутбук с большой диагональю 16 дюймов и четким экраном 1920x1200 — комфорт для работы с текстами, таблицами или веб-серфинга. Сердце устройства — процессор Intel Core i5 с поддержкой интегрированной графики Intel UHD Graphics, что отлично подойдёт для рабочих задач, просмотра фильмов и лёгкого монтажа. 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную многозадачность, а быстрый SSD на 512 Гб подарит заметную скорость загрузки приложений и хранения документов. У ноутбука есть встроенный кард-ридер для быстрого переноса фото и видео, а два порта USB 3.0 открывают больше возможностей для подключения периферии. Мгновенный вход по отпечатку пальца — удобно и безопасно для персональных данных. Модуль Bluetooth версии 5.2 — для быстрой и стабильной связи с аксессуарами. А поддержка сетевого адаптера до 1000 Мбит/сек гарантирует высокую скорость работы в интернете. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даёт свободу выбора по вашим требованиям.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
71 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает ноутбук с большой диагональю 16 дюймов и четким экраном 1920x1200 — комфорт для работы с текстами, таблицами или веб-серфинга. Сердце устройства — процессор Intel Core i5 с поддержкой интегрированной графики Intel UHD Graphics, что отлично подойдёт для рабочих задач, просмотра фильмов и лёгкого монтажа. 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную многозадачность, а быстрый SSD на 512 Гб подарит заметную скорость загрузки приложений и хранения документов. У ноутбука есть встроенный кард-ридер для быстрого переноса фото и видео, а два порта USB 3.0 открывают больше возможностей для подключения периферии. Мгновенный вход по отпечатку пальца — удобно и безопасно для персональных данных. Модуль Bluetooth версии 5.2 — для быстрой и стабильной связи с аксессуарами. А поддержка сетевого адаптера до 1000 Мбит/сек гарантирует высокую скорость работы в интернете. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даёт свободу выбора по вашим требованиям.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (21KH00RRAK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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