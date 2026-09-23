Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735445
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP)

Lenovo предлагает современный ноутбук с 14-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — комфортно работать и смотреть фильмы даже в пути. Благодаря12 мощным ядрам процессора и высокой частоте 2 ГГц устройство отлично справляется с многозадачностью и сложными задачами. Накопитель SSD обеспечивает быстрый запуск системы и приложений, а оперативная память DDR5 — плавную работу даже при интенсивных нагрузках. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, не заботясь о внешнем освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца добавляет дополнительный уровень безопасности. Пластиковый корпус делает ноутбук лёгким и приятным на ощупь, а стандартная частота обновления экрана 60 Гц подходит для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает современный ноутбук с 14-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — комфортно работать и смотреть фильмы даже в пути. Благодаря12 мощным ядрам процессора и высокой частоте 2 ГГц устройство отлично справляется с многозадачностью и сложными задачами. Накопитель SSD обеспечивает быстрый запуск системы и приложений, а оперативная память DDR5 — плавную работу даже при интенсивных нагрузках. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, не заботясь о внешнем освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца добавляет дополнительный уровень безопасности. Пластиковый корпус делает ноутбук лёгким и приятным на ощупь, а стандартная частота обновления экрана 60 Гц подходит для работы и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...