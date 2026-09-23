Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/512GB SSD (21QC009SGP)
Lenovo предлагает современный ноутбук с 14-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — комфортно работать и смотреть фильмы даже в пути. Благодаря12 мощным ядрам процессора и высокой частоте 2 ГГц устройство отлично справляется с многозадачностью и сложными задачами. Накопитель SSD обеспечивает быстрый запуск системы и приложений, а оперативная память DDR5 — плавную работу даже при интенсивных нагрузках. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, не заботясь о внешнем освещении. Встроенный сканер отпечатка пальца добавляет дополнительный уровень безопасности. Пластиковый корпус делает ноутбук лёгким и приятным на ощупь, а стандартная частота обновления экрана 60 Гц подходит для работы и учёбы.
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