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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
407 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735443
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Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS)
Ноутбук Lenovo с диагональю 16 дюймов поражает невероятно четкой картинкой — внушительное разрешение 3840x2400 на IPS-экране выводит изображение в мельчайших деталях. Классическая частота обновления 60 Гц подходит как для работы, так и для отдыха. Мощнейший процессор Intel Core Ultra 7 с 20 ядрами и частотой до 4,6 ГГц справится с самыми ресурсоемкими задачами, а 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечат мгновенный отклик любых приложений. Дискретная видеокарта отлично подходит для работы с графикой и мультимедиа. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе с первых минут. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание производительности и яркого, реалистичного изображения.
Ноутбук Lenovo с диагональю 16 дюймов поражает невероятно четкой картинкой — внушительное разрешение 3840x2400 на IPS-экране выводит изображение в мельчайших деталях. Классическая частота обновления 60 Гц подходит как для работы, так и для отдыха. Мощнейший процессор Intel Core Ultra 7 с 20 ядрами и частотой до 4,6 ГГц справится с самыми ресурсоемкими задачами, а 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечат мгновенный отклик любых приложений. Дискретная видеокарта отлично подходит для работы с графикой и мультимедиа. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе с первых минут. Идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание производительности и яркого, реалистичного изображения.
Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 255HX 2x32GB/2TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 12GB Win 11 Pro (21RQ001HUS)