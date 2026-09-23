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Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad L13
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735442
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad L13
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.7 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800)

Компактный ноутбук Lenovo с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально впишется в ритм динамичной жизни. Лёгкий, благодаря тонкому корпусу из алюминия и пластика, он не обременит в пути и станет отличным спутником на встречах или в путешествиях. Чёткий IPS-экран с разрешением 1920x1200 и поддержкой сенсорного управления делает работу, просмотр фильмов и работу с документами по-настоящему комфортными. Ноутбук оснащён мощным 12-ядерным процессором с частотой 2 ГГц, что понравится тем, кто работает с ресурсоёмкими задачами или любит многозадачность. Оперативная память LPDDR5x и быстрый SSD гарантируют молниеносный отклик системы. Клавиатура с подсветкой позволит остаться продуктивным даже в тёмное время суток, а современная Windows 11 Pro откроет все возможности для работы и творчества. Элегантный серый цвет корпуса подчеркивает стиль и статус владельца.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad L13
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.7 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Lenovo с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально впишется в ритм динамичной жизни. Лёгкий, благодаря тонкому корпусу из алюминия и пластика, он не обременит в пути и станет отличным спутником на встречах или в путешествиях. Чёткий IPS-экран с разрешением 1920x1200 и поддержкой сенсорного управления делает работу, просмотр фильмов и работу с документами по-настоящему комфортными. Ноутбук оснащён мощным 12-ядерным процессором с частотой 2 ГГц, что понравится тем, кто работает с ресурсоёмкими задачами или любит многозадачность. Оперативная память LPDDR5x и быстрый SSD гарантируют молниеносный отклик системы. Клавиатура с подсветкой позволит остаться продуктивным даже в тёмное время суток, а современная Windows 11 Pro откроет все возможности для работы и творчества. Элегантный серый цвет корпуса подчеркивает стиль и статус владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" IPS Ultra 7 255U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro (21R7S07800) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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