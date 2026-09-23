Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US)
Lenovo создаёт стильные и современные ноутбуки, и эта модель — не исключение. Элегантный серый алюминиевый корпус не только выглядит премиально, но и порадует прочностью в повседневном использовании. Большой 16-дюймовый сенсорный экран раскрывает новый уровень комфорта для веб-сёрфинга, работы и творчества — управлять устройством удобно в любом режиме, тем более что ноутбук поддерживает трансформацию. Работает на новейшей Windows 11 Home — всё современно и знакомо. Подсветка клавиатуры облегчает работу при любом освещении, а благодаря встроенному процессору Intel и оперативной памяти типа LPDDR5x устройство подходит для множества задач: от обучения и работы до развлечений. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров легким и быстрым. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное изображение для ежедневных нужд. Отличное универсальное решение для тех, кто ценит функциональность, надёжность и стиль.
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