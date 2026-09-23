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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735441
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
71 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х8
Вес, кг.
3.22

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US)

Lenovo создаёт стильные и современные ноутбуки, и эта модель — не исключение. Элегантный серый алюминиевый корпус не только выглядит премиально, но и порадует прочностью в повседневном использовании. Большой 16-дюймовый сенсорный экран раскрывает новый уровень комфорта для веб-сёрфинга, работы и творчества — управлять устройством удобно в любом режиме, тем более что ноутбук поддерживает трансформацию. Работает на новейшей Windows 11 Home — всё современно и знакомо. Подсветка клавиатуры облегчает работу при любом освещении, а благодаря встроенному процессору Intel и оперативной памяти типа LPDDR5x устройство подходит для множества задач: от обучения и работы до развлечений. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров легким и быстрым. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное изображение для ежедневных нужд. Отличное универсальное решение для тех, кто ценит функциональность, надёжность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
71 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создаёт стильные и современные ноутбуки, и эта модель — не исключение. Элегантный серый алюминиевый корпус не только выглядит премиально, но и порадует прочностью в повседневном использовании. Большой 16-дюймовый сенсорный экран раскрывает новый уровень комфорта для веб-сёрфинга, работы и творчества — управлять устройством удобно в любом режиме, тем более что ноутбук поддерживает трансформацию. Работает на новейшей Windows 11 Home — всё современно и знакомо. Подсветка клавиатуры облегчает работу при любом освещении, а благодаря встроенному процессору Intel и оперативной памяти типа LPDDR5x устройство подходит для множества задач: от обучения и работы до развлечений. Два порта USB Type-C делают подключение аксессуаров легким и быстрым. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное изображение для ежедневных нужд. Отличное универсальное решение для тех, кто ценит функциональность, надёжность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16IML9 16" IPS Core Ultra 7 155U 16Gb 1024Gb SSD Win 11 Home серый (83DL0002US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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