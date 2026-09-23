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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK)

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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735439
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK)

Lenovo представляет стильный и практичный ноутбук с 15,6-дюймовым экраном — оптимальный размер для работы, учёбы и просмотра фильмов. Благодаря разрешению 1920x1080 изображение получается чётким, а TN-матрица обеспечивает быстрое отклик и приятную работу с текстом и таблицами. Производительный процессор Intel Core i3 справляется с ежедневными задачами: браузингом, документами, онлайн-уроками и видеозвонками. Современная память DDR4 отвечает за быструю работу приложений. Прочный пластиковый корпус делает ноутбук лёгким и мобильным, а лаконичный чёрный цвет подчеркнёт ваш стиль. Компактный разъём USB 2.0 позволит подключить основную периферию. Li-Pol аккумулятор — залог долгой автономной работы, чтобы не зависеть от розеток. Устройство поставляется без предустановленной ОС — вы сами выбираете, что для вас удобно.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет стильный и практичный ноутбук с 15,6-дюймовым экраном — оптимальный размер для работы, учёбы и просмотра фильмов. Благодаря разрешению 1920x1080 изображение получается чётким, а TN-матрица обеспечивает быстрое отклик и приятную работу с текстом и таблицами. Производительный процессор Intel Core i3 справляется с ежедневными задачами: браузингом, документами, онлайн-уроками и видеозвонками. Современная память DDR4 отвечает за быструю работу приложений. Прочный пластиковый корпус делает ноутбук лёгким и мобильным, а лаконичный чёрный цвет подчеркнёт ваш стиль. Компактный разъём USB 2.0 позволит подключить основную периферию. Li-Pol аккумулятор — залог долгой автономной работы, чтобы не зависеть от розеток. Устройство поставляется без предустановленной ОС — вы сами выбираете, что для вас удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3-1315U 8Gb/256Gb SSD черный (83A1011JAK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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