Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" IPS core Ultra 7 265U 32GB/1TB SSD Win 11 Pro черный (21NX00JPSG)
Lenovo представил ноутбук, который объединяет в себе элегантность и мощь. Компактная диагональ экрана 14 дюймов — идеальный баланс для работы дома, в офисе или в поездке. Четкое изображение благодаря разрешению 1920x1200 и технологии IPS порадует яркими цветами и широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц — плавная картинка для работы и развлечений. За быстродействие отвечает внушительный 12-ядерный процессор с частотой 2,1 ГГц и оперативная память LPDDR5x — система работает без задержек даже при выполнении нескольких задач. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку файлов. Корпус сочетает прочный пластик и металл, а строгий черный цвет придает устройству статусный вид. Windows 11 Pro установлена сразу, чтобы вы могли начать работать без лишних настроек. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца надежно защитит ваши данные.
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