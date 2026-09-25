Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)
Lenovo 14-дюймовый ноутбук легко поместится в сумку и не станет обузой в дороге — компактный размер создан для динамичной жизни. Благодаря 12 мощным ядрам процессора и частоте 2 ГГц устройство не боится сложных задач: многозадачность и требовательные приложения перестают быть проблемой. Яркий IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой, а сенсорное управление добавит удобства в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать даже в тёмное время суток. Молниеносный SSD накопитель и оперативная память LPDDR5x делают систему на Windows 11 Pro максимально отзывчивой. Корпус, сочетающий металл и пластик, прочен и выглядит стильно в классическом чёрном цвете.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)