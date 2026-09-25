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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
21NX005SUS
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14&quot; Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 260 руб. 
Начислим 3173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)
198 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
21NX005SUS
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х1
Вес, кг.
1

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)

Lenovo 14-дюймовый ноутбук легко поместится в сумку и не станет обузой в дороге — компактный размер создан для динамичной жизни. Благодаря 12 мощным ядрам процессора и частоте 2 ГГц устройство не боится сложных задач: многозадачность и требовательные приложения перестают быть проблемой. Яркий IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой, а сенсорное управление добавит удобства в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать даже в тёмное время суток. Молниеносный SSD накопитель и оперативная память LPDDR5x делают систему на Windows 11 Pro максимально отзывчивой. Корпус, сочетающий металл и пластик, прочен и выглядит стильно в классическом чёрном цвете.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
21NX005SUS
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo 14-дюймовый ноутбук легко поместится в сумку и не станет обузой в дороге — компактный размер создан для динамичной жизни. Благодаря 12 мощным ядрам процессора и частоте 2 ГГц устройство не боится сложных задач: многозадачность и требовательные приложения перестают быть проблемой. Яркий IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует чёткой картинкой, а сенсорное управление добавит удобства в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет с комфортом работать даже в тёмное время суток. Молниеносный SSD накопитель и оперативная память LPDDR5x делают систему на Windows 11 Pro максимально отзывчивой. Корпус, сочетающий металл и пластик, прочен и выглядит стильно в классическом чёрном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ultra 7 255U 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005SUS) - по цене 198260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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