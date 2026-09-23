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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14&quot; Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735433
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х7
Вес, кг.
1.12

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS)

Этот ультрабук Lenovo создан для стремительного ритма современной жизни. Компактный 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и сенсорным управлением позволяет работать и отдыхать с настоящим комфортом. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают быстроту любых задач — будь то сложные вычисления, многозадачность или творческие проекты. SSD-накопитель даёт молниеносный отклик системы, а встроенная видеокарта поможет в повседневных делах. Работать удобно и днём, и ночью: приятная подсветка клавиатуры всегда под рукой. Ультрабук оснащён сканером отпечатка пальца — данные под надёжной защитой. Лёгкий, стильный, с аккумулятором Li-Pol для длительной автономной работы. Windows 11 Pro открывает все современные возможности и инструменты: всё необходимое уже готово к запуску.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультрабук Lenovo создан для стремительного ритма современной жизни. Компактный 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и сенсорным управлением позволяет работать и отдыхать с настоящим комфортом. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают быстроту любых задач — будь то сложные вычисления, многозадачность или творческие проекты. SSD-накопитель даёт молниеносный отклик системы, а встроенная видеокарта поможет в повседневных делах. Работать удобно и днём, и ночью: приятная подсветка клавиатуры всегда под рукой. Ультрабук оснащён сканером отпечатка пальца — данные под надёжной защитой. Лёгкий, стильный, с аккумулятором Li-Pol для длительной автономной работы. Windows 11 Pro открывает все современные возможности и инструменты: всё необходимое уже готово к запуску.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" Touch Ultra 7 265U vPro 32gb/1TB SSD W11 Pro (21NX005RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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