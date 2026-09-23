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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735430
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4, HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ)

Lenovo воплощает баланс мощности и комфорта. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880x1800 порадует четкостью изображения — текст и детали на фото всегда под контролем. Благодаря высокой производительности восьмиядерного процессора и быстрой памяти DDR5 ноутбук справится с любыми рабочими или учебными задачами. SSD ускорит запуск приложений и системы, а Windows 11 Pro обеспечит современные возможности для профессионалов. Подсветка клавиатуры удобна для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца поможет быстро и безопасно разблокировать устройство. Легкий пластиковый корпус не утяжелит дорогу, а классическая частота обновления экрана 60 Гц будет комфортна для повседневных дел.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4, HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo воплощает баланс мощности и комфорта. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880x1800 порадует четкостью изображения — текст и детали на фото всегда под контролем. Благодаря высокой производительности восьмиядерного процессора и быстрой памяти DDR5 ноутбук справится с любыми рабочими или учебными задачами. SSD ускорит запуск приложений и системы, а Windows 11 Pro обеспечит современные возможности для профессионалов. Подсветка клавиатуры удобна для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца поможет быстро и безопасно разблокировать устройство. Легкий пластиковый корпус не утяжелит дорогу, а классическая частота обновления экрана 60 Гц будет комфортна для повседневных дел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win 11 Pro черный (21QG0053GQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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