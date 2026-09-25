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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735429
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, кг.
2.31

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD)

Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов — это компактное решение, которое удобно брать с собой в дорогу или на встречи. Чёрный цвет корпуса подчеркивает сдержанную элегантность ноутбука. Яркая IPS-матрица с разрешением 2880x1800 позволяет работать с графикой, документами и мультимедиа с максимальной чёткостью и реалистичными цветами. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение изображения. Сердце устройства — мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц. Такой процессор идеально подходит для многозадачности и ресурсоёмких приложений: можно запускать тяжёлые программы, не теряя скорости. Объём оперативной памяти 16 ГБ типа DDR5 откроет широкий простор для работы со множеством вкладок и сложных проектов. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку Windows 11 Pro и всех ваших программ. Этот ноутбук станет вашим надёжным помощником для бизнеса, учёбы и творчества, сочетая производительность, мобильность и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов — это компактное решение, которое удобно брать с собой в дорогу или на встречи. Чёрный цвет корпуса подчеркивает сдержанную элегантность ноутбука. Яркая IPS-матрица с разрешением 2880x1800 позволяет работать с графикой, документами и мультимедиа с максимальной чёткостью и реалистичными цветами. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение изображения. Сердце устройства — мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц. Такой процессор идеально подходит для многозадачности и ресурсоёмких приложений: можно запускать тяжёлые программы, не теряя скорости. Объём оперативной памяти 16 ГБ типа DDR5 откроет широкий простор для работы со множеством вкладок и сложных проектов. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку Windows 11 Pro и всех ваших программ. Этот ноутбук станет вашим надёжным помощником для бизнеса, учёбы и творчества, сочетая производительность, мобильность и современные технологии.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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