Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512Gb Win11Pro (21QCA060CD)
Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов — это компактное решение, которое удобно брать с собой в дорогу или на встречи. Чёрный цвет корпуса подчеркивает сдержанную элегантность ноутбука. Яркая IPS-матрица с разрешением 2880x1800 позволяет работать с графикой, документами и мультимедиа с максимальной чёткостью и реалистичными цветами. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение изображения. Сердце устройства — мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц. Такой процессор идеально подходит для многозадачности и ресурсоёмких приложений: можно запускать тяжёлые программы, не теряя скорости. Объём оперативной памяти 16 ГБ типа DDR5 откроет широкий простор для работы со множеством вкладок и сложных проектов. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку Windows 11 Pro и всех ваших программ. Этот ноутбук станет вашим надёжным помощником для бизнеса, учёбы и творчества, сочетая производительность, мобильность и современные технологии.
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