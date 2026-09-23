Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD)
**Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете надёжный и производительный ноутбук для работы и творчества? Lenovo ThinkPad P16 G2 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество. **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad P16 G2?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14700HX обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ позволяют эффективно справляться с многозадачностью и тяжёлыми задачами. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 2000 с 8 ГБ памяти отлично подойдёт для работы с графикой, видео и игр. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткостью изображения. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro открывает доступ к новым функциям и возможностям. * **Стильный дизайн:** цвет Storm Grey подчеркнёт ваш безупречный вкус. С Lenovo ThinkPad P16 G2 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами. Не упустите шанс обновить свою рабочую станцию — выберите ноутбук, который сочетает в себе мощность, стиль и функциональность!
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P16 G2 16" IPS Core i7-14700HX 16Gb/SSD512Gb RTX2000 8Gb Win11Pro Storm Grey (21FBA0R7CD)