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Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0&quot; IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735427
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ)

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном и шикарным разрешением 1920x1200 идеально подойдёт тем, кто ценит чёткое изображение и компактность. Современный процессор Intel Core Ultra 7 с внушительными 16 ядрами и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечат быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Прочный алюминиевый корпус делает устройство не только стильным, но и надёжным в повседневной жизни. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку файлов. Удобство в работе добавляет клавиатура с подсветкой, а безопасность — встроенный сканер отпечатка пальца. IPS-матрица порадует яркими цветами и широкими углами обзора, встроенная видеокарта подойдёт для ежедневной работы и мультимедиа. Модель поставляется без операционной системы — настройте устройство под себя с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном и шикарным разрешением 1920x1200 идеально подойдёт тем, кто ценит чёткое изображение и компактность. Современный процессор Intel Core Ultra 7 с внушительными 16 ядрами и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечат быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Прочный алюминиевый корпус делает устройство не только стильным, но и надёжным в повседневной жизни. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку файлов. Удобство в работе добавляет клавиатура с подсветкой, а безопасность — встроенный сканер отпечатка пальца. IPS-матрица порадует яркими цветами и широкими углами обзора, встроенная видеокарта подойдёт для ежедневной работы и мультимедиа. Модель поставляется без операционной системы — настройте устройство под себя с нуля.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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