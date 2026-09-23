Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD (22B0S03100)
Lenovo объединил мощь и стиль в этом 16-дюймовом ноутбуке. Просторный дисплей с разрешением 1920x1200 и современной IPS-матрицей подарит чёткую картинку в работе и развлечениях. Восемь ядер процессора Intel Core Ultra 5 и 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. SSD-накопитель делает запуск приложений и хранение файлов молниеносно быстрым. Клавиатура с подсветкой даёт комфорт при наборе текста в любое время суток. Сканер отпечатка пальца отвечает за безопасность и быстрый доступ к устройству. Корпус из алюминия в чёрном цвете выглядит стильно и надёжен в повседневной эксплуатации. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное программное обеспечение по своим задачам. Компактность и современные характеристики делают этот ноутбук Lenovo отличным решением для учёбы, работы и творческих проектов.
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