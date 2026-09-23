Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" IPS Ultra 7 256V 16GB/512GB SSD черный (22B0S03200)
Lenovo представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном IPS — картинка яркая, насыщенная и детализированная, а благодаря разрешению 1920x1200 подходит как для работы, так и для развлечений. Мощный 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями без задержек. Современная оперативная память LPDDR5x обеспечивает быстрый отклик, а SSD-накопитель — мгновенную загрузку системы и ваших файлов. Корпус из алюминия не только стильный, но и прочный, а черный цвет придаёт устройству солидности. Подсветка клавиатуры позволяет работать и вечером, не напрягая глаза. Сканер отпечатка пальца — для дополнительной защиты данных. Этот ноутбук Lenovo идет без предустановленной ОС, давая свободу выбора оптимальной системы под ваши задачи.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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