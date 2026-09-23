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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735423
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US)

Компактный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов не займет много места и легко помещается в рюкзак — его легкий вес 1,42 кг станет находкой для поездок и динамичной работы на ходу. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, четкой картинкой под разными углами — комфорт для глаз в любых задачах. За скорость отвечает мощный процессор Intel и внушительные 16 Гб оперативной памяти, а вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все проекты и файлы под рукой. Благодаря двум портам USB Type-C удобно подключать современные устройства, а поддержка Bluetooth v5.2 обеспечит быструю беспроводную связь. Встроенная видеокарта отлично подойдет для работы и учебы. Модель идет без операционной системы — вы сами выбираете, что установить.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов не займет много места и легко помещается в рюкзак — его легкий вес 1,42 кг станет находкой для поездок и динамичной работы на ходу. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, четкой картинкой под разными углами — комфорт для глаз в любых задачах. За скорость отвечает мощный процессор Intel и внушительные 16 Гб оперативной памяти, а вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все проекты и файлы под рукой. Благодаря двум портам USB Type-C удобно подключать современные устройства, а поддержка Bluetooth v5.2 обеспечит быструю беспроводную связь. Встроенная видеокарта отлично подойдет для работы и учебы. Модель идет без операционной системы — вы сами выбираете, что установить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb/512Gb SSD черный (21M80024US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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