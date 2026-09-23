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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735421
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP)

Lenovo с диагональю 16 дюймов — просторный и удобный для работы ноутбук, на котором легко редактировать документы, просматривать таблицы и наслаждаться мультимедиа. Экран IPS с разрешением 1920x1200 порадует четким и ярким изображением при любом освещении, а частота обновления 60 Гц делает работу плавной. Восьмиядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быстрый отклик в режимах многозадачности. SSD-накопитель мгновенно запускает программы и ускоряет доступ к файлам. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а сканер отпечатка пальца — дополнительная защита данных. Подсветка клавиатуры пригодится в вечернее время. Ноутбук выполнен в стильном сером цвете, корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного использования. Устройство поставляется без установленной операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю 16 дюймов — просторный и удобный для работы ноутбук, на котором легко редактировать документы, просматривать таблицы и наслаждаться мультимедиа. Экран IPS с разрешением 1920x1200 порадует четким и ярким изображением при любом освещении, а частота обновления 60 Гц делает работу плавной. Восьмиядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быстрый отклик в режимах многозадачности. SSD-накопитель мгновенно запускает программы и ускоряет доступ к файлам. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а сканер отпечатка пальца — дополнительная защита данных. Подсветка клавиатуры пригодится в вечернее время. Ноутбук выполнен в стильном сером цвете, корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного использования. Устройство поставляется без установленной операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 16GB/512GB SSD (21SH0049GP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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