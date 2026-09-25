Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32Gb/SSD 2Tb Win 11Pro bl (21NS0013US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32Gb/SSD 2Tb Win 11Pro bl (21NS0013US)
Lenovo открывает новые горизонты мобильной работы с этим ноутбуком: компактный 14-дюймовый OLED-экран поражает глубиной цвета и четкостью, а частота обновления 120 Гц делает картинку максимально плавной — приятно даже просто листать документы. Восемь ядер процессора Intel и быстрая оперативная память LPDDR5x легко справятся с ресурсоемкими задачами, а современный SSD гарантирует мгновенный запуск приложений. Работайте в безопасности — сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а Windows 11 Pro открывает широкие возможности для профессионалов. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, два порта USB Type-C делают подключение внешних устройств быстрым и простым. Черный цвет корпуса придаёт ноутбуку стильный, строгий вид — идеально как для офиса, так и для деловых поездок.
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