Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Core5 220H 16Gb/512Gb (21SGA001CD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Core5 220H 16Gb/512Gb (21SGA001CD)
Компактный и стильный ноутбук Lenovo в строгом сером цвете создан для работы и отдыха на ходу. Экран 14 дюймов с высоким разрешением 1920x1200 — изображение выглядит чётко и современно, а матрица IPS раскрывает сочные краски под любым углом. Двенадцатиядерный процессор Intel Core i5 работает на частоте 2,7 ГГц — легко справится с серьёзными задачами, многозадачностью и требовательными программами. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быстрый отклик и стабильную работу даже при одновременном запуске многих приложений. Частота обновления экрана 60 Гц делает просмотр фильмов и работу за текстом комфортными для глаз. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу самостоятельного выбора и установки ПО.
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